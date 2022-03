¿México es base de agencias de espionaje ruso? Esto responde el presidente

"Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a ver qué están haciendo ni en Washington, ni siquiera a los Ángeles, no nos metemos en eso".

En la conferencia matutina de este viernes, celebrada en Cuernavaca, Morelos, el primer mandatario, en tono de broma, dijo que por medio de un telegrama se les avisará que México es un país libre, independiente y soberano.

"México es un país libre, independiente y soberano, debe saberse cada vez más porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarles telegramas, avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero.

Noticia Relacionada Defenderá Federación Reforma Eléctrica para fortalecer a CFE: AMLO

México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Que México es un país independiente libre y soberano".

Indicó que toma estos comentarios como una declaración, "no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas".

-¿Hay espías rusos en México?, se le insistió.

"No sé, no tenemos información sobre eso, no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país que lo puedan hacer, los que son delincuentes cometen delitos, se les detiene no se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en el país".

Reiteró que la política de México siempre ha sido y será la de no intervención.

"Nosotros tenemos como política la no intervención. Que recuerden lo que decía el presidente Juárez entre individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz así de sencillo", acotó.

/pn