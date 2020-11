México, en condiciones de preservar vacuna Pfizer

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, indicó que pese a las complicaciones de la red de ultracongelación que se requiere para mantener las dosis de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer, México sí está en posibilidades de llevar a cabo la logística para su preservación.

" Cuando firmamos el acuerdo con Pfizer, ya habíamos analizado lo que se requiere, no es nuevo eso, y México firmó ese acuerdo, precisamente, porque ya se había valorado. Sí tenemos la posibilidad de logística, según la Secretaría de Salud porque si no, no hubiéramos firmado el acuerdo".

Ebrard Casaubon indicó que la primera evaluación que se hizo es ver cómo manejar esta logística los primeros meses cuando Pfizer entregue vacuna, pues ya con la aprobación de FDA serán números muy manejables: de un millón de dosis; por eso la Secretaría de Salud firmado el acuerdo con Pfizer.

El canciller explicó que Pfizer va a trasladar la vacuna a temperaturas muy bajas en los puntos de distribución que México requiera y determine para asegurar la conservación de la vacuna contra el coronavirus.

"De ahí lo pasas a una red de frío que no tiene la misma temperatura; lo que se tiene que hacer es regular el flujo, no puedes tener stocks en muchos lugares entre -2,-8 grados, más allá de una semana o un tiempo corto", detalló.

Señaló que estas son las condiciones que contiene la propuesta de Pfizer no sólo a México, sino a con los países de Europa y con Estados Unidos, con los que logró un convenio de colaboración en el tema de la vacuna anti-covid.