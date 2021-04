México, el país con más fraudes electorales de la historia

México, uno de los países con más atraso en materia de democracia, es el país con más fraudes electorales en la historia, dijo este lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que, aunque no puede ahondar en temas electorales, porque el Instituto Nacional Electoral "me puede ´cepillar´ como se dice en el béisbol, me pueden multar y hasta arrestar, sí va a seguir hablando de democracia.

"Es una vergüenza lo que hemos vivido en materia de democracia", indicó durante la ronda de preguntas y respuestas.

Insistió en que se debe acabar con los fraudes electorales, porque sí ha habido y se "puede probar".

López Obrador dijo que se tiene que heredar a las nuevas generaciones un México democrático, erradicando viejas prácticas, como compra del voto, reparto de las despensas, acarreo y relleno de urnas, pero recordó en el 2006, cuando contendió contra Felipe Calderón Hinojosa, se utilizó el fraude cibernético.

Por lo que espera que las autoridades electorales, en alusión al Instituto Nacional Electoral, sean imparciales y "que no estén del lado del partido conservador".

Ante este señalamiento dijo que no lo pueden acusar de estar violando la ley, ya que el partido conservador no tiene registro.

"¿o Salinas es el partido conservador?, no ¿verdad?, es de otro partido; ¿Diego Fernández de Cevallos es el partido conservador?, no, es de otro partido; ¿Liébano Sáenz es del partido conservador?, ¿Claudio X. González es del partido conservador?, no", comentó.

López Obrador dijo que el fraude también se maneja en los medios de información, aludió a un grupo de "intelectuales orgánicos del régimen corrupto" y señaló que "ellos avalan el fraude".

"Todo ese grupo, en vez de contribuir, ayudar a la transformación para desterrar de México el mal que más aqueja, el mal de la corrupción, en vez de eso, se aferran a defender a ese régimen corrupto", aseveró.

Recalcó que sus comentarios no son con la intención de pedir el voto por un partido o por un candidato, sino es hablar de democracia, ya que "México se hundió fue por la falta de democracia, que produjo una terrible pandemia de corrupción", por lo que se deben buscar que "haya equilibrios, para que haya contrapesos".