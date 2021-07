México, dispuesto a enviar medicinas: AMLO tras protestas en Cuba

Desde las instalaciones de la 30 Zona Militar en Villahermosa, Tabasco, el Mandatario recordó el apoyo del gobierno de Cuba al mandar "cientos de médicos y enfermeras que ayudaron a salvar vidas en nuestro país, Amor con amor se paga".

"Nosotros no podemos olvidar lo que ha hecho Cuba por México y no podemos olvidar que somos pueblos hermanos", aseguró.

Adelantó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, será el encargado de entablar comunicación en caso de que el gobierno de Cuba solicite ayuda a México.

López Obrador subrayó que si realmente se deseara ayudar a Cuba se debería levantar el bloqueo comercial que se mantiene desde hace 60 años, tal y como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo.

"Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ninguna país del mundo debe ser cercado, bloqueado, eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos. No se puede aislar a todo un pueblo por ninguna razón, nadie tiene derecho a tomar esas decisiones que afectan a los pueblos", expresó.

El Presidente reiteró que los cubanos son los que deben resolver sus problemáticas, por lo que países y organizaciones internacionales deben dejar de utilizar la crisis sanitaria por coronavirus como pretexto para intervenir con fines políticos en Cuba.

"Hay muchos países con problemas en América Latina y El Caribe, no es solo el caso de Cuba; sin embargo, llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba, es obvio. No hay que politizar el asunto, y no hay que utilizar de la bandera del apoyo humanitario para interferir en asuntos que solo le corresponde atender a los cubanos", aseveró.

De acuerdo a su opinión alrededor de estas protestas en Cuba ya se están llevando a cabo campañas mediáticas de intervencionismo a nivel mundial, puso como ejemplo un tuit de Artículo 19.

"Yo veo que están interviniendo. Ayer vi un mensaje en redes sociales de un grupo que se llama Artículo 19, que es una asociación periodística financiada en México por la embajada de Estados Unidos, y ayer casualmente esta organización, que ya hemos denunciado nosotros, sacó una foto, y esto es solo una muestra de lo que hicieron a nivel mundial, de la gran difusión de quienes no están de acuerdo con el Gobierno de Cuba", dijo.

Cuestionó "quiénes son ellos para hacer estos juicios, cómo se sitúan por encima de un gobierno, cómo definen una postura política", señaló.

El titular del jefe del Ejecutivo exhortó al pueblo cubano a resolver estas controversias de manera pacífica y no sea por el uso de la fuerza ni la violencia.

"Yo sostengo que debemos guiarnos siempre por los lineamientos de política exterior, que es no es la intervención, solucionar de manera pacífica las causas y garantizar los derechos humanos"

Asimismo, dijo esperar que de manera sincera que estas discrepancias en Cuba no conlleven a una confrontación, no intervengan gobiernos de otras partes del mundo y se respete la autodeterminación del pueblo cubano y sean ellos los que resuelvan sus asuntos internos.

Para terminar su postura sobre el tema, López Obrador que México siempre va a ser solidario con cualquier país del mundo, ya que esa es su política exterior.