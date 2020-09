México, con 20 mil mdp para vacunas

Para la vacuna contra el Covid-19 "de entrada contamos con 20 mil millones de pesos y si se requiere más vamos a tener el presupuesto necesario para las dosis que se recomienden para todos los habitantes del país", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras llamar a la población a no confiarse ante el coronavirus porque sigue causando daño.

"Vamos avanzando. En el caso de la pandemia ya es evidente que hay una disminución en cuanto a contagios y, lo más importante, son menos los que pierden la vida", insistió.

Desde luego, manifestó, la pandemia "todavía no termina y no debemos confiarnos; debemos seguirnos cuidando y lo que nos recomiendan de la sana distancia hay que seguirlo cumpliendo, no confiarnos porque ahí está todavía el virus causando daños", subrayó el mandatario.

Insistió que México está inscrito en todos los procesos de investigación para la vacuna contra el Covid-19 "y vamos a ser de los primeros en tener acceso, una vez que se termine la fase experimental. Y tenemos el presupuesto suficiente", resaltó.

Advirtió que en su momento los especialistas definirán a quienes se debe aplicar primero: al personal médico que atiende a pacientes con Covid, "luego a quienes tienen enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, otras enfermedades; a los adultos mayores, en fin".

Derecho a la salud

Lo importante, añadió el titular del Ejecutivo es que se sepa "que se va a garantizar el derecho a la salud y en este caso que la vacunación va a ser universal. Es decir, no se le va negar a nadie la posibilidad de que se proteja, de que se pueda prevenir de ser afectado por la pandemia".