Mexicanos rumbo a Tokio 2021 recibirán apoyos adicionales del Gobierno

Indicó que, a pesar de la pandemia por Covid-19, el gobierno no ha dejado de entregar las becas que les corresponden a los atletas que van a competir en Tokio en julio próximo, incluso, se han mejorado las instalaciones de diversos comités deportivos y se le ha dado un seguimiento especial al entrenamiento de los atletas mexicanos, sobre todo, de aquellos de alto rendimiento que van a participar en las olimpiadas.

PUBLICIDAD

El Presidente comentó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tiene la "encomienda" de estar pendiente de las necesidades de los deportistas que viajarán a Japón.

Noticia Relacionada Desea AMLO pronta recuperación a Calderón tras dar positivo a Covid-19

Informó que la mayoría de los deportistas que van a competir en Tokio ya fueron vacunados contra el coronavirus.

"Hay muchas cosas que no se ha informado, pero se les está dando atención especial, estamos hasta hablando en algunos deportes de dar facilidades a participantes, hemos estado pendientes sobre eso".

PUBLICIDAD

Sobre el uso del avión presidencial "José María Morelos y Pavón" para trasladar a los atletas mexicanos a Japón, el Mandatario dijo desconocer que el Comité Olímpico Mexicano había rechazado la propuesta.

"No sabía yo, pero si no acepta el Comité Olímpico, no hay ningún problema, nosotros vamos a apoyar para que lleguen los deportistas a tiempo y nos representen".

PUBLICIDAD

El Mandatario dijo que era una opción para trasladar a los más de 300 deportistas a Tokio, así como a entrenadores y todo el personal que debe acompañarles para su participación en los Juegos Olímpicos.

Confió en que la delegación mexicana hará un buen papel en la justa olímpica.

PUBLICIDAD

"Estoy seguro que nos va a ir muy bien en la olimpiada", dijo.

Ayer el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, manifestó que el avión presidencial no puede usarse para trasportar a los deportistas mexicanos a Tokio, debido a que ya fue definida una logística de parte de los organizadores, la cual contiene lineamientos estrictos por el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.

PUBLICIDAD

*No hay comprador para el avión presidencial

El titular del Ejecutivo señaló que a pesar de que el TP01 "José María Morelos y Pavón sigue parado y se canalizan recursos para su mantenimiento, sí representa un ahorro para el Gobierno Federal el no usarlo para sus giras de trabajo, puso como ejemplo su viaje de ayer a Veracruz con motivo del Día de la Marina.

"Imagínense cuánto me ahorré ayer, nos ahorramos ayer que fui a Veracruz por el Día de Marina y regresé en avión de línea, y regresé en avión de línea. ¿Cuánto costó mi viaje? un boleto, dos, o un boleto redondo. ¿Cuánto me hubiese costado irme en ese avión, levantarlo y bajarlo, que ni siquiera está hecho para esos viajes?, porque tiene que volar en promedio tres horas, eso es lo óptimo, no para levantarlo y que vuelva en 35, 40 minutos a descender; no sirve para eso".

Se comprometió a dar un reporte del ahorro que significa para el gobierno lópezobradorista no usar el Boeing 787-8 que fue utilizada por los gobiernos anteriores a Enrique Peña Nieto.

"Quede constancia de que, si lo tenemos con mantenimiento, parado, ahorramos, si no se usa, ahorramos millones de pesos".

Puntualizó que aunque quiere encontrar comprador no ha habido quien se decida, ya que es un avión muy lujoso, pero sigue haciendo gestiones para venderlo.

"No hay quien compre el avión porque es tan lujoso, tan lujoso que les da pena que se sepa de que alguien es dueño de un avión así", aseveró.

¿Y sí cree que se pueda vender?, cuestionamos.

"Seguimos buscando la manera de venderlo, estamos ya hablando con líneas aéreas y voy a seguir insistiendo".