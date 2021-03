Médicos me indicaron esperar para ver si me vacuno contra COVID-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que se practicará estudios antes de vacunarse contra el COVID-19.

"Ya me va a corresponder, pero voy a practicarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí COVID, me hicieron análisis y me recomendaron que esperara porque tengo anticuerpos. Ya pasó ese tiempo, pero quiero esperar a que me recomienden qué es lo más conveniente", indicó.

La campaña de vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de México continuará esta semana en cinco alcaldías, informó la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el pasado viernes. Estas serán Benito Juárez, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

El día 30 de marzo comienza la vacunación a los adultos mayores de la alcaldía Cuauhtémoc, que es donde se encuentra Palacio Nacional.

Con información de El Financiero