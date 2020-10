Medicamentos robados estaban asegurados; se trabaja en conseguir más

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los 37 mil medicamentos oncológicos robados estaban asegurados y, aunque reconoció el desabasto de los mismos, las autoridades correspondientes están trabajando para adquirir más fármacos.

"Ya expliqué que fue un robo a una distribuidora porque así están las reglas, para adquirir ciertos medicamentos hay que distribuirlos con ciertas empresas".

Señaló que entre las cosas "raras" del caso está que la empresa de seguridad privada que resguardaba la bodega no cuenta con los papeles en regla. Además, de que el robo se denunció tiempo después.

Nuevamente reiteró que el robo de medicamentos está siendo utilizado con fines políticos y quien crea que su gobierno se hizo un autorrobo "es alguien con mala fe".

"Tengo mi conciencia tranquila, me acusan de que no tienen medicamentos los niños de cáncer. Yo estoy luchando para que tengan medicamento, pero no soy culpable. No tengo problemas en mi conciencia y yo me guio por el tribunal de mi conciencia", aseveró.

Indicó que es el gobierno de la Ciudad de México quien está llevando las investigaciones y adelantó que la próxima semana compartirá los resultados de la misma, "vamos a resolverlo, me canso ganso".