Mediante videollamada, AMLO descarta hospitalización por COVID

"Me da gusto comunicarme con ustedes, estoy ronco pero bien el mensaje es para decir cómo me encuentro y transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar. Con el propósito fundamental que no nos espantemos, afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante Delta", dijo.

Durante la grabación López Obrador se tomó la temperatura con un termómetro digital, cuyo resultado fue 36.1, así como la oxigenación, que fue de 96.

El titular del Ejecutivo Federal detalló su sintomatología, la cual radica en molestia en garganta, disfonía (ronquera) y dolor corporal.

"¿Qué es lo que tengo? Ardor en la garganta, un poco de dolor de cuerpo al principio. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien, entonces creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos; ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas, esto es distinto".

El político tabasqueño dijo que en su caso este "virus ya va de salida" ya que no afecta los pulmones, lo que ayudará que pronto las cosas vuelvan a la normalidad, por lo que seguirá trabajando desde su oficina y portará el cubrebocas en caso de que tenga contacto con otras personas.

"Van a normalizarse, hay que seguir haciendo nuestras actividades, desde luego cuidándonos, pero no alarmarnos. Eso es lo que yo puedo decirles yo voy a seguir trabajando, si hay personas me voy a poner el cubre bocas, si no pues como lo estoy haciendo ahora pero voy a seguir en mis labores".

Para finalizar, subrayó la importancia de no vencerse mentalmente.

"Y acuérdense que lo más importante es no vencerse aquí (coloca su dedo índice en la sien), hay que echarnos para adelante y tenemos como protección al Creador, a la ciencia y, además, las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México. Un abrazo", indicó.

AMLO respetó la sana distancia

De manera previa, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue cuestionado de porqué el presidente de las República había encabezado su habitual conferencia de prensa el lunes pasado, si las autoridades sanitarias han dicho que cuando una persona presenta algún síntoma debe aislarse y él presentaba ronquera (disfonía), a lo que respondió que el titular del Ejecutivo respetó en todo momento la sana distancia y en la reuniones previas a La Mañanera todos portaron el cubrebocas.

"Había sana distancia con los demás, el Procurador del Consumidor, el único que lo acompañó, en reunión previa hubo uso de cubre bocas y sana distancia y, al término de la conferencia se realizó la prueba y una vez que fue comprobado que fue positivo, tomó la medida de aislarse, afortunadamente es leve la infección".

El funcionario dijo que en todas las reuniones del Gabinete de Seguridad se llevan a cabo los protocolos de seguridad, sobre todo, lo que tiene que ver con la sana distancia y el uso del cubrebocas.

Además, subrayó que de manera constante están monitoreando síntomas que puedan pensar en un posible contagio e, incluso, algunos funcionarios se han realizado la prueba Covid.

"Estamos monitoreándonos permanentemente algunos se han hecho prueba, otros no porque no hemos padecido síntomas que fuese Covid, como el subsecretario (Hugo López-Gatell) que tuvo síntomas, se aisló, se hizo la prueba y como no fue reinicio labores", comentó.

López Hernández señaló que no se he hecho la prueba Covid, a pesar de haber estado en cotacto con el presidente López Obrador, debido a que no presenta ninguna sintomatología relacionada con el virus, pero no descartó en realizársela.

"No tengo yo ningún síntoma. Creo que pude conservar medidas preventivas, pero no descarto la eventualidad de realizar alguna".

Familia de AMLO tomó medidas preventivas

Sobre el estado de salud de la esposa e hijos del presidente de la República, el secretario de Gobernación señaló que "seguramente ellos tomaron todas las medidas preventivas".

Omitió compartir la ubicación de los familiares de López Obrador, ya que dijo "hay detalles que nosotros aunque sepamos estamos obligados a guardar", es por respeto no solo a la investidura, sino por respeto al titular del Ejecutivo como persona.

El próximo lunes AMLO podría reincorporarse a sus actividades: SSA

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, consideró que para el próximo lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría retomar sus actividades, sobre todo, las de tipo presencial, ya que el proceso de contagio se ha reducido debido a la vacunación.

"Esperamos que para la próxima semana (vuelva) y si él está en condiciones de hablar, para no molestar este tejido adelante, es lo que puedo decir", explicó.

Aclaró que no es el médico tratante del titular del Ejecutivo Federal y solo tiene comunicación directa para preguntas e inquietudes, una situación muy normal entre ellos desde hace años.