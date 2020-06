'Me siento bien', descarta AMLO hacerse prueba del COVID-19

En Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sentirse bien y estar siguiendo las recomendaciones de los especialistas.

"Hay que cuidarnos y hacernos la prueba si se presentan los síntomas, lo que han recomendado los médicos, tos seca, dolor de cabeza, calentura, malestar o dolor de cuerpo, si se tienen estos síntomas hay que ir a hacerse la prueba, no esperar y buscar la atención médica. Eso es lo que puedo comentar".

Minutos después fue cuestionado sobre si se realizó la prueba de detección para COVID-19, dado que Zoé Robledo dio positivo y estuvo con él en su gira por Campeche, a lo que respondió que "no me hago la prueba, porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien y me cuido, se guarda la distancia".

Dejó sin respuesta si se la realizaría, como parte del protocolo, para viajar eventualmente a los Estados Unidos con motivo de la puesta en marcha del T-MEC, ya que siguen analizando ese viaje, pero dejó como opción estar presente a través de una teleconferencia.

De igual manera aún no se define si llevará a cabo la gira programada para la siguiente semana por el norte del país.