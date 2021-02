Me ayudó a reafirmar mis convicciones: AMLO tras confinamiento por Covid

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró que el confinamiento al que estuvo sometido tras su contagio por Covid-19 le ayudó a reafirmar sus convicciones y su forma de pensar.

"Me sirvió para reafirmar mis convicciones, reafirmar mis creencias, mi manera de pensar", comentó.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario señaló que, contrario a lo que dicen sus opositores, goza de cabal salud.

"Ayer estaba leyendo a un legislador de los opositores diciendo que estaba yo mal de mis facultades mentales, que no estaba yo cuerdo, que estaba enfermo. Pues no, gozo de cabal salud. Para ellos es algo extraño el que se piense en favor del pueblo", subrayó.

López Obrador indicó Que sus adversario tienen como "verdadera doctrina la hipocresía y la doble moral" por eso no pueden entender que tenga "sentimientos de amor al pueblo".

"Les extraña ´¿cómo es que va a ser primero los pobres?´; ´¿cómo es que no le importa el dinero o lo material?´; ´¿cómo es que no viaja en el avión presidencial que nosotros compramos para exaltar la figura del tlatoani mayor?´; ´¿cómo es que se levanta en la madrugada?; ¿cómo es de que no se queda callado y replica?", enfatizó.

El político tabasqueño afirmó estar viviendo un "momento estelar" dado que toda su vida ha luchado para convertir en realidad ideales y utopía, para ayudar a los más necesitados y llevar a la práctica el amor al prójimo "no hay nada mejor que eso, ningún bien material".

"Ni todo oro del mundo se compara con la satisfacción que produce luchar por los demás".

Destacó que la reflexión que le queda tras su convalecencia por coronavirus es seguir con la transformación de México y seguir luchando contra el principal problema: la corrupción política, "les guste o no, lo quieran o no lo quieran, la corrupción se va para afuera".

"Eso dio al traste con todo Por eso vivimos la paradoja, la contradicción de ser un país rico con un pueblo pobre, pero que lo han saqueado por siglos y todavía es de los países con más recursos naturales en el mundo, con un pueblo excepcional, un pueblo bueno, un pueblo trabajador".

Dijo que una muestra de que el pueblo de México es trabajador son los migrantes.

"Ahí está el ejemplo de los migrantes mexicanos, porque también estos tecnócratas nos querían hacer creer que si no se avanzaba era porque el pueblo era flojo e indolente. Falso. Ahí está el ejemplo: 46 mil 600 millones de dólares envían nuestros paisanos", aseguró.