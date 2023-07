"Seguridad, clave para avance de México": Marcelo Ebrard

Como en otras ciudades, llamó a concentrarnos en combatir la violencia y la inseguridad, así como él lo consiguió al frente de la Policía capitalina durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando bajaron las tasas de criminalidad.

"La paz es el fruto de la justicia, hay que perseverar. Lo hicimos ya en la Ciudad de México. Él fue jefe de Gobierno y luego yo fui jefe de Gobierno y bajó toda la inseguridad. Se acabaron los secuestros"

Dijo Mardelo.

Marcelo agregó: "Queremos que México no tenga la pobreza que tiene. Queremos que a la gente le vaya mejor, que tenga mejores salarios, que se pase para arriba".

Previamente, Marcelo Ebrard estuvo en el Mercado Adolfo López Mateos, en la zona centro. "A este mercado venía yo de niño a comprar huaraches con mi mamá, mi papá y mi abuelita", evocó, emocionado, portando un delantal. Y añadió: "Me trae muchos recuerdos de una época de oro de Cuernavaca".

Entre los letreros con frases ingeniosas para anunciar precios y productos, Marcelo se detenía en los locales a saludar y escuchar los sueños y necesidades de la gente, mientras degustaba una probada de queso y accedía a las solicitudes para fotografiarse.

En su recorrido, dijo: "Aquí hay cinco mil familias. Ese trabajo no te lo va a poder dar un autoservicio; no te lo va a poder dar un Uber que hables para que te traiga tu comida. Pueden desaparecer estos empleos si no nos ponemos a trabajar fuerte".

En ese sentido, alentó la petición de que se organice un foro nacional de mercados: "Hagamos un equipo de trabajo", convocó. "A lo mejor la encuesta no viene ni a los mercados, no sé... Pero a mí sí me interesa, genuinamente."

En su ruta por la Ciudad de la Eterna Primavera, también asistió al concierto Juventud con ritmo, en la Academia de Música Benning, cerca de la antigua estación de ferrocarril, que se ha consagrado a rescatar a la juventud de la criminalidad y a cambiar la vida de las personas .

"Cuando una idea funciona, puede transformar al mundo", se congratuló. "Aquí antes pues se tenían otras actividades, se tenía abandono, había todo tipo de problemas, descomposición del tejido social, violencia, mucho crimen, mucha droga, mucho alcohol."

Marcelo Ebrard aprovechó para destacar el quinto aniversario del triunfo de la Cuarta Transformación, celebrado ayer: "Ahora tenemos otro modelo de desarrollo que está basado en la búsqueda de la igualdad social". Y contrastó: "El modelo anterior fracasó. Se instaló en los años ochenta. Fracasó ya con Enrique Peña Nieto. Se llegó a una corrupción muy grande porque la vida de las personas no mejoró".

Sobre los resultados alcanzados durante la administración del presidente López Obrador, reveló que "70% de los domicilios de México, de las familias, de las viviendas, tienen algún respaldo de este tipo. Algún programa llega. Eso no lo habíamos visto".

Marcelo enumeró algunos de estos apoyos, como a las personas adultas mayores y a la juventud. Recordó que durante su gobierno en la Ciudad de México se inició el programa Prepa Sí, que ahora el presidente extendió a todo el país con las Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Otros logros palpables tras el triunfo de la Cuarta Transformación son que el peso se ha apreciado, de la mano de un crecimiento económico incluso mayor a lo previsto (3.5% en lo que va de este año) y un incremento en inversión extranjera, sin gasolinazos y con aumentos salariales como no se veía en cuatro décadas.

"Es evidente que este modelo está funcionando. ¿Qué queremos para delante? Pues defenderlo, ampliarlo, consolidarlo", aseguró, tras celebrar otros proyectos como la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya. "¿Qué hay que hacer? Seguir adelante."