Mantendrá AMLO compromiso de no aumentar impuestos tras cambios en Miscelánea Fiscal

Ante los cambios fiscales que contempla la Miscelánea Fiscal del 2021 entre los que se encuentra el incremento al costo de internet, telefonía móvil y servicios de plataformas digitales, el Presidente Andrés Manuel López aseguró que mantendrá su compromiso de no aumentar impuestos.

"En general no aumentan impuestos, estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar los impuestos, o sea, en la Ley de Ingresos se contempla que no va a haber aumento de impuestos", esto respondió a Imagen del Golfo durante La Mañanera.

Comentó que ha habido confusión al respecto, por lo que le pedirá al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, asista a Palacio Nacional para explicar a detalle el plan para el próximo año.

"Me gustaría que lo explicara el secretario de Hacienda porque he estado escuchando puntos de vista e inconformidad, entonces me gustaría que él lo explicara, en qué consiste, para ver si realmente es un aumento de impuestos, porque la instrucción que tiene Hacienda de la presidencia es que no aumenten los impuestos", aseveró.

La semana pasada en la Cámara de Diputados, con 283 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones se aprobó la Miscelánea Fiscal 2021 que incluye cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.

En lo que se refiere al aumento en el costo de internet y de la telefonía celular éste será, a partir del primer minuto del 1º de enero de 2021, del 7 por ciento; lo que ha causado polémica entre los consumidores quienes ante la pandemia por Covid-19 los han utilizado como herramientas para estudiar o para trabajar.

Dicha reforma contempla también que los servicios de plataformas digitales tendrán una tasa única de retención de ISR que será de 2.8 por ciento para las aplicaciones de servicios de transporte como Uber y Didi y de entrega de bienes y productos, como Rappi, entre otras.