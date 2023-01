"Ningún ser humano es ilegal", le dicen manifestantes a Biden en México

Pocos minutos antes de la llegada de Joe Biden a Palacio Nacional para la Cumbre Trilateral, un grupo de manifestantes se congregaron alrededor del punto de llegada del mandatario estadunidense para exigir la liberación del periodista Julian Assange, fundador de WikiLeaks .

También se reportaron organizaciones de apoyo a migrantes deportados, quienes gritaron que "Ningún ser humano es ilegal", protestaron sobre avenida 5 de Mayo y Palma.

Un grupo de defensores de los derechos humanos se manifiesta en las inmediaciones del zócalo de Ciudad de México para mostrar su descontento contra las leyes migratorias estadounidenses, aprovechando el paso de Joe Biden por este tramo pic.twitter.com/lM6Zb9VgBw — Rodrigo Soriano (@rodrigosoriann) January 10, 2023

También acudieron con pancartas en las que se leía: "La deportación es una violación de la dignidad humana", "No more mass deportation (No más deportaciones masivas)" y "Alto al Título 42?.

Llegan organizaciones de migrantes a protestar sobre 5 de Mayo, en espera del presidente de los Estados Unidos , Joe Biden.



Las cartulinas traen consignas como:



-Alto al título 42

-Biden: Human Rights is not for Bargaining pic.twitter.com/1z8O3lu2Gy — Laura Brugés (@LauraBruges) January 10, 2023