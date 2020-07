Madre de pequeño desaparecido en Chiapas pide ayuda a AMLO

Juanita Pérez Pérez, mamá de Dylan Esaú Gómez Pérez, el niño de dos años que desapareció en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, acudió desde las primeras horas de este miércoles, a Palacio Nacional para pedir que el Presidente Andrés Manuel López Obrador la reciba y pueda brindarle la ayuda necesaria para dar con el paradero su hijo.

"Yo lo que le pido, que me ayude, que me escuche, no le pido todo el día, sólo un rato. Quiero pedirle la ayuda para agilizar la ayuda, para que mande más personas a seguirlo buscando; ya son tres emanas y yo ya no puedo esperar más tiempo", clamó.

La joven madre narra que desde hace tres semanas no tiene noticias de su hijo, quien fue sustraído del Mercado Popular, ubicado al sur de ese municipio chiapaneco.

Indicó que, de acuerdo a la revisión de las cámaras de seguridad cercanas a este mercado popular, se logró observar que al niño se lo llevó otra menor de aproximadamente 13 años, a quien no reconoce y dice no saber cuál fue la intención de llevarse a Dylan.

Señaló que, en Mercosur donde trabaja vendiendo fruta y verdura, no se tiene conocimiento de que haya otros casos de menores que hayan desaparecido.

Información completa más adelante