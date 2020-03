Los globos mexicanos con gran aceptación en el mundo

Con una historia de un siglo, la industria globera mexicana ocupa un lugar privilegiado en el mundo al tener presencia en más de 100 países, y aún así, en México busca por mantenerse en el gusto del consumidor, concientizando que es biodegradable y compostable.

La industria globera mexicana exporta el 70 por ciento de su producción, dejando el 30 por ciento para consumo nacional, siendo Jalisco y Puebla los principales productores de globos de látex y metálicos. Además, México cuenta con la mayor planta de producción de globos látex en el mundo y con la segunda mayor de globos metalizados, solo detrás de Estados Unidos, lo cual explica por qué es uno de los países que más exporta globos a nivel mundial.

"Actualmente y ante las nuevas disposiciones de eliminar los productos de plástico para contribuir con el medio ambiente, la industria globera ha sido severamente atacada con el argumento que tarda cientos de años en degradarse, sin embargo, los globos son de origen natural, por ello no son parte de las más de 100 mil toneladas de residuos que se generan en México y no deben considerarse plásticos de un solo uso", comenta Francisco Santamaría, vocero de globresponsable.com, un movimiento que une a madres y padres de familia que promueven el uso del globo como un producto biodegradable y que no contamina.

"Por ello no se vale que se creen campañas en contra de esta industria prohibiendo la compra de este artículo que la ha dado a México un lugar en el mundo y que además crea más de ocho mil empleos directos y son parte de la economía de más 27 mil Pymes, beneficiando la economía de nuestro país. Estas campañas sólo desinforman y confunden al consumidor", comentó el vocero.

Un claro ejemplo de que el globo no altera el medio ambiente es que de acuerdo al estudio "Marine Beach Litter en Europe", realizado por la Comisión Europea, el globo no figura dentro de los 10 elementos que más contaminan las playas, ríos y lagos europeos.

Incluso, en la ley aprobada por el Parlamento Europeo de utilización de plásticos de un solo uso tampoco se encuentra incluido el globo.

"Al no representar una amenaza en términos ecológicos, países como: Irlanda, Argentina, Australia, Bangladesh, Inglaterra, China, Chile, España, Francia, Alemania, Senegal y Estados Unidos no contemplan al globo dentro de sus leyes de prohibición de plásticos, tanto en sus dinámicas nacionales como regionales", agregó Santamaría.

Pequeños cambios ayudan al planeta

"Los globos son una gran tradición en nuestro país, y podemos seguir utilizándolos sin culpa alguna si hacemos unos pequeños cambios como el que se propuso de no lanzar globos al aire, y esto es un gran avance, así también como depositar los globos en los contenedores de artículos biodegradables", comentó Santamaría y finalizó diciendo: "Al hacer una celebración y utilizar adornos con globos, debemos de hacerlo siendo conscientes y responsables de lo que hacemos".

CON INFORMACIÓN TOMADA DE EL HERALDO DE MÉXICO: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/globos-mexicanos-se-venden-en-100-paises-en-nuestro-pais-buscan-aprobacion-industria-globera-biodegradable/