López Obrador no denunciará a Pegasus por espionaje en su contra

"He sido víctima de espionaje desde la época de Salinas, por lo menos. No, estoy mal, desde antes. (...) entonces si me pongo a presentar denuncias no termino", respondió a pregunta expresa de los medios de comunicación.

Desde Palacio Nacional, señaló que durante 43 años ha sido víctima de espionaje, pues será una práctica común de los gobiernos autoritarios, antidemocráticos, "que violaban los derechos humanos".

Debido a que estos actos vergonzosos se padecieron en el pasado, dijo que el darlos a conocer es más redituable que acudir ante un Tribunal, pues el conocimiento ayuda al cambio de mentalidad.

"No voy a hacer ninguna denuncia. Ya esto es muy importante, esto contribuye más que ir a un tribunal, porque lo más importante de todo es el cambio de mentalidad".

Señaló que por eso, el compromiso de su gobierno es no repetirlos, por ello desapareció el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), y se implementó una estrategia de inteligencia para combatir el crimen y proteger a los ciudadanos, más no para "para estar espiando a opositores, a periodistas, a dirigentes políticos, a dirigentes de partido, a dueños de grandes empresas, a las iglesias".

Aunque el Presidente dudó de la existencia de un contrato con NSO Group, señaló que se está llevando a cabo una investigación y en breve se daría información al respecto, porque "hay que saber quién pagó, de dónde salió el dinero, quién lo ordenó" y si hay contrato se cancelará, porque en su gobierno "no se espía a nadie".

"No sé si pueda existir el contrato y lo voy a revisar hoy mismo, aunque no creo que exista. De lo que no tengo duda es que nosotros no espiamos a nadie. Por eso somos distintos. Cómo si fuimos espiados durante muchos años no vamos a llegar al gobierno a hacer lo mismo".

López Obrador indicó entre las personas cuyos teléfonos fueron intervenidos figuran su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller, hijos, hermanos y hasta el cardiólogo tratante, a partir de diciembre de 2018, fecha en la que asume el poder en la Presidencia de la República.