López Obrador llama a salir a votar a consulta de revocación de mandato

Desde el Salón de Tesorería, de Palacio Nacional, el mandatario federal lamentó que los medios de comunicación tampoco le dieron la importancia debida a este proceso democrático.

"Hubiésemos deseado que se diera una difusión completa, plena, pero no fue posible. Ni el INE ni los medios de información, con honrosas excepciones, no le dieron o no le han dado hasta ahora la importancia que tienen este proceso democrático", indicó.

Aunque hubiese deseado que el INE instalara más las casillas el próximo 10 de abril, el político tabasqueño dijo que "de todas maneras, vamos adelante".

Aseguró que como cualquier ciudadano "Yo voy a participar, porque es un paso adelante en la democracia participativa".

