López Obrador expresa su respeto por Vladimir Putin

"Yo no calificó a nadie, no es mi política insultar a nadie, a ningún gobierno extranjero. Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al de Rusia y al presidente Biden, de Estados Unidos, y lo acabo de decir, México es respetuoso de todos los pueblos".

En la conferencia matutina, nuevamente dejó en claro que México "no es colonia de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos; es un pueblo libre y soberano, con mucho orgullo".

López Obrador agregó que, dado que México fue invadido por países extranjeros y se convirtió en colonia por tres siglos, su gobierno no puede estar a favor de ninguna invasión y condenó que Rusia ocupara territorio ucraniano.

"Como condenamos todas las invasiones, pero no podemos tampoco llevar a cabo un protagonismo que vaya más allá de lo prudente, para mantener nuestra neutralidad".

-El asunto es tan grave que no se puede ser neutral, algunos mandatarios han tenido que tomar una postura, por eso preguntó su opinión ¿cuál sobre la invasión y la postura?, se le dijo.

"Que se llegue a un acuerdo, que se consiga la paz, que la gente no sufra, que no se pierdan vidas humanas, es lo que deseo, y sí hay maneras de que se lleguen a acuerdo a acuerdos, porque no sólo se trata de asuntos de los pueblos, no, los pueblos siempre son ajenos a las decisiones que se toman en la cúpulas y que provocan las guerras".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo se congratuló por el acercamiento que hubo hace unos días entre representantes de Estados Unidos y Venezuela; arreglo que da por el conflicto entre Rusia y Ucrania

"Me da mucho gusto que puede haber un entendimiento Estados Unidos y Venezuela, después de tantas cosas que se han dicho. ¿Por qué el arreglo? por la situación de Ucrania, el aumento en los precios el petróleo.

"A Estados Unidos le conviene que pueda ser abastecido de petróleo de Venezuela, y ya autorizaron para que una petrolera estadounidense, Chevron, pueda extraer un millón de barriles diarios de Venezuela, y esto seguramente va a ayudar en las relaciones", comentó.

