López Gatell pide a jóvenes mexicanos no confiarse ante COVID-19

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, publicó un video en sus redes sociales en el que mandó un fuerte mensaje a los jóvenes mexicanos sobre la probabilidad que tienen de contagiarse de Covid-19.

El funcionario insistió en la importancia de quedarse en casa, recalcó que los jóvenes no deben confiarse y seguir las medidas de Sana Distancia "Covid-19 también le puede dar a los jóvenes, no sólo a las personas mayores".

"Las personas mayores de 60 años o mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas tienen mayor posibilidad de complicarse. Pero también hay personas jóvenes que pueden tener una enfermedad crónica y no lo sepan", dice el funcionario en la grabación.

López-Gatell recordó que nuestro país tiene una de "las más altas frecuencias de diabetes en el mundo". Hizo énfasis en que en muchas ocasiones el Covid-19 llevan a descubrir padecimientos crónicos que estaban latentes, pero "en este caso podría ser demasiado tarde".

"No se confíen. Me dirijo a ustedes, jóvenes, hombres y mujeres. Esta es una epidemia seria. No se lo tomen a la ligera.

De nada sirve que la vida se acabe por un acto se sobreconfianza. QUÉDATE EN CASA. Ya habrá momento de disfrutar la vida cuando haya pasado el peligro (del COVID-19)", pidió a través de su Twitter.