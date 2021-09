Logramos sentar bases para la transformación de México: AMLO

Destacó que lo alcanzado en estos casi tres años de gobierno, ha sido posible al compromiso de muchos servidores públicos, quienes se han caracterizado por su entrega y honestidad para resolver las demandas del pueblo mexicano.

López Obrador dijo que el apoyo y la confianza que le han brindado los integrantes de su Gabinete le ha permitido cumplir 98 de los 100 compromisos que adquirió al asumir la Presidencia de la República, en 2018.

Por lo que, dijo, si perdiera la revocación de mandato, programada para marzo del 2022, se iría con la conciencia tranquila, porque ante lo logrado sería muy difícil que en el país se diera un retroceso.

"Es tan importante lo logrado hasta ahora, en este periodo, que hasta podría dejar ahora mismo la Presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, que es lo que estimo más importante en mi vida".

Aseguró que "ya están sentadas las bases, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo, repito, sentar las bases para la transformación de México. Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena, el derecho a la información no se censura, no se violan derechos".

El presidente se dijo seguro de que la gente votará para que termine al frente de la Presidencia de la República, aunque recalcó que "falta lo que diga la diga la naturaleza, la ciencia y el Creador".

"No podemos ser soberbios, pero, si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial sólo diré a los cuatro vientos: misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón. Muchas gracias", expresó.