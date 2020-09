Localizan al periodista Hugo Lynn Almada tras desaparición en Puerto Vallarta

Luego de que fuera reportado como desaparecido desde ayer miércoles, el periodista jalisciense Hugo Lynn Almada apareció con vida y en buen estado de salud la tarde de este jueves. Así lo confirmaron familiares del periodista a la organización Artículo 19, que dio seguimiento al caso.

El propio periodista dio a conocer este mensaje: "Amigos todos. Agradezco su preocupación. Pasé horas en un ejercicio introspectivo que me ha servido para aquilatar la vida presente y futura, preocupé a mi familia y amigos por no haberlo hecho saber. Por ello me disculpo. Todo está bien y estoy listo para seguir adelante".

Lynn Almada es el director del medio televisivo CPS Media, de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco.

Esta mañana, el medio de comunicación CPS había reportado que su director fue visto por última vez la tarde de ayer miércoles, cuando salió de las oficinas del medio, ubicadas en Marina Vallarta. De ahí salió a las 18.30 horas y abordó su camioneta Ford Explorer modelo 2000, de color blanco, y placas JHU 2604, para dirigirse a su domicilio.

La televisora pidió ayuda a la ciudadanía para la localización del periodista y puso a disposición dos teléfonos: 3221177255 y 3224294411.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que "la tarde de este jueves 10 de septiembre Lynn Almada arribó por sus propios medios a su domicilio, por lo que sus familiares notificaron al Ministerio Público que ya había aparecido".

Según consta en su perfil de Facebook, CPS Media es una empresa de comunicación con 30 años de trayectoria en la región del pacífico mexicano.

Sus contenidos se distribuyen en las ciudades de La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur; Bahía de Banderas, Nayarit; y en Puerto Vallarta, Jalisco. Se transmite por Radiante FM y TV Mar. "Hacemos periodismo de alta calidad, serio y objetivo", señala la publicación.