Lo que defiende México es un principio: Ebrard sobre caso Cienfuegos

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, aseveró que el Gobierno Federal no defiende a Salvador Cienfuegos Zepeda como persona, "lo que está defendiendo México es un principio".

"Yo quisiera para precisar, México lo que está defendiendo no estamos defendiendo a una persona, tener esta conversación, lograr que por primera vez se desestimen los cargos, que sea retornado a México y no hacer nada, sería casi suicida, para eso no hacemos nada, que se quede allá. ¿Qué es lo que defiende México? Un principio", expresó.

Calificó la repatriación del general Salvador Cienfuegos Zepeda como una muestra de confianza de parte del gobierno de Estados Unidos en el Poder Judicial de México.

