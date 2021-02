Llevo 14 años buscando justicia: Lydia Cacho

La periodista Lydia Cacho reaccionó tras la detención de Mario Marín Torres, recordó que durante 14 años ha buscado justicia por ser víctima de tortura "por este cómplice de redes de pornografía infantil".

A través de Twitter, Cacho indicó que en cuanto fue detenido el ex gobernador poblano ella fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR).

En 2005, la periodista Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por presunta difamación y calumnias tras la difusión del libro "Los demonios del edén" en el que se aludió al empresario Kamel Nacif y Jean Succar Kuri.

Durante 23 horas, la periodista fue trasladada desde Cancún hasta Puebla y durante el trayecto fue víctima de tortura psicológica. Posteriormente se dio a conocer una conversación entre Mario Marín y Kamel Nacif en la que el ex gobernador aseguró "le puse un pinche coscorrón a esta vieja cabrona", en referencia a la periodista Lydia Cacho.

"Ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, aquí en Puebla se respeta la ley, aquí no hay impunidad (...) no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacer publicidad", comentó Marín a Nacif.