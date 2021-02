Llega el 14 de febrero a México primer lote de vacunas desde la India

En las primeras horas del domingo 14 de febrero arribará a México el primer lote proveniente de la India, con un millón de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la ronda de preguntas, el Mandatario explicó que ayer la India autorizó el envío del biológico, con el que se iniciaría la inmunización a los adultos mayores.

"Se trata de cerca de un millón de dosis, esto es una buena noticia. Es la vacuna AstraZeneca, esto es un primer envío, se calcula podrían llegar de 02:00 a 03:00 de la madrugada del domingo, entonces de inmediato se procederá a su aplicación".

En La Mañanera, López Obrador compartió la carta enviada por el embajador de México en la India, Federico Salas, quien informa que tras las autorización, la dosis saldrán el viernes 12 de febrero, a las 21:00 pm (hora local) de Bombay, en un vuelo de Emiratos a Dubai, con rumbo a la Ciudad de México, cuya hora de llegada se estima sea el domingo a las 03:00 am (hora local)

En el mismo sentido, el jefe del Ejecutivo Federal dijo la farmacéutica Pfizer reanudará el envío de vacunas anticovid, alrededor de 600 mil dosis, con las que se concluirá la segunda dosis de inmunización al personal de salud y a los profesores de Campeche.

"A partir de la siguiente semana iniciará la vacunación para quienes esperan su segunda dosis. Van a llegar vacunas suficientes, alrededor de 600 mil dosis, que nos van a permitir vacunar al personal médico y a las enfermeras", dijo.

Aclaró que durante estas tres últimas semanas el laboratorio Pfizer no envío las dosis acordadas debido a la ampliación de las instalaciones de su planta, no porque no haya contrato de por medio, como se ha comentado con "mala fe".

"Un contrato de 34 millones, un contrato que se firmó desde octubre, todo esto lo dijo porque académicos, con nivel de doctorado, afirmando de que no tenemos contratos, de que no vamos a tener las vacunas", recalcó.

Adelantó que mañana por la tarde decidirá, junto con el Gabinete de Salud, cómo será la distribución de las vacunas a nivel nacional, aunque recalcó que la población preferente son adultos mayores y maestros para que se puedan retomar las clases en Campeche; aunque ese estado regresó al semáforo epidemiológico rojo.