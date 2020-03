AMLO llama a los mexicanos a quedarse en casa para enfrentar el Coronavirus

A su llegada a Tijuana, la noche del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los mexicanos a permanecer en casa como medida para evitar un desmesurado incremento en el número de contagios por el coronavirus Covid-19.

"Tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que guardar la sana distancia", dijo el Presidente a través de un video difundido en sus redes sociales.

El mandatario mexicano aseguró que a pesar de que el país va bien en comparación de lo que está pasando en otros países del mundo, es necesario "redoblar nuestra entrega, nuestro sacrificio, nuestra obediencia para que entre todos podamos detener y salir airosos de la epidemia del coronavirus".

"Yo he dicho y lo creo, que más allá de los hospitales, tenemos que cuidarnos nosotros mismos, es mejor prevenir que lamentar. Por eso mi insistencia en que nos protejamos nosotros mismos", dijo el Presidente.

Señaló que en este momento la solidaridad familiar es pieza clave, por lo que instó a los mexicanos a cuidar a la población vulnerable, entre estos a los adultos mayores, a enfermos de diabetes, de hipertensión, a quienes tienen padecimientos renales y a mujeres embarazadas.

El jefe del Ejecutivo dijo que hasta ahora, la gente puede puede acudir al tianguis, a los mercados, pero con cuidado.

"Podemos seguir desplazándonos para lo fundamental. No salir a la calle sin que haya algo verdaderamente necesario que nos obligue a salir, lo mejor es quedarnos, vamos a aguantar, vamos a mantener este retiro que nos va a ayudar mucho", señaló.

Explicó que desde el gobierno, ya se han tomado medidas para que los servidores públicos no vayan a trabajar. "Desde luego, los que tienen funciones de seguridad pública, pues tienen que trabajar, los dedicados a la salud, pero hay muchos oficinistas, jefes de departamentos, directores de área de instituciones no estratégicas en estos momentos. Ahora lo que queremos es que se retiren todos, que estén en sus casas, con sus familias", dijo.

Asimismo, instó al sector privado a tomar acciones similares con sus trabajadores. Señaló estar consciente de que este cambio significaría gastos, pero aseguró que "podemos perder más sino prevenimos, se nos puede caer más la economía".

"Las empresas que están exportando a EU... no se cerraron las fronteras, con cuidado sanitario, que no se trabaje estando enfermo. Necesitamos seguir manteniendo esta relación comercial", dijo el mandatario.

Con gráficas en mano, el Presidente aseguró estar haciendo caso a técnicos, médicos y científicos, para tomar decisiones y acciones frente a la pandemia que al viernes había causado 12 defunciones. Explicó que si la población no se cuida lo que sucedería es que los casos se dispararían y los hospitales se saturaría.

"No nos van a alcanzar las camas y hospitales, aun cuando estamos preparados para recibir a miles, pero esto va a ser algo desbordante", señaló el mandatario y agregó que si se siguen las medidas no se van a saturar los centros de salud, los hospitales y "vamos a salir adelante, pero no solo eso sino que tendremos menos muertes que eso es lo que más nos debe importar que nadie pierda la vida".

Detalló que "si nos comparamos con otros países, estamos entre los países con menos infectados, es México excepcional ni lo que está pasando en Europa, Estados Unidos o Canadá, desde luego allá llevan más días, nosotros 28, pero si nos comparamos con países que llevan menos de 28 días, nosotros seguimos teniendo, proporcionalmente, menos casos".

"Vamos bien, tenemos que vencer, tenemos que salir adelante, con la fraternidad, con la solidaridad y el apoyo de todas y todos ustedes y tengamos también la confianza de que resolviendo esto, reactivamos pronto la economía", agregó el Presidente.

"Es nuestra responsabilidad garantizar y proteger la vida de todos los mexicanos", dijo López Obrador.