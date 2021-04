Llama AMLO a indagar acuerdo de 25 mdd entre EPN y British Petroleum

El Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a las titulares de Energía y Medio Ambiente den a conocer si se dio un acuerdo económico entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la empresa British Petroleum tras el derrame de crudo en las costas del Golfo de México en 2010, que ascendió a 25 millones de dólares, y cuál fue el destino de esos recursos.

Tras la petición de los pescadores de Veracruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas y Yucatán para que les sea reparado el daño tras haber sido afectados por el desastre ambiental provocado por British Pretroleum, el Mandatario solicitó a Rocío Nahle García y María Luis Albores, secretaría de Energía y Medio Ambiente; respectivamente, atiendan a los pescadores y analicen otras vías jurídicas para que sean indemnizados.

"Que se explique aquí, si el gobierno recibió ese dinero, si no se repararon los daños, todo lo que tenga que haberse y también ayudar a que no queden ellos en estados de indefensión (...) seguro no están viendo, ya tienen tarea".

