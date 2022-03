Llama AMLO a buscar como Dora la Exploradora avisos sobre revocación: AMLO

En la conferencia matutina de este lunes, el mandatario federal relató que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, le mostró "un cartelito" como propaganda para el proceso electoral.

Noticia Relacionada Yunes Linares frena rumores

Lamentó que el INE no promueva la consulta para este ejercicio democrático.

Destacó que "no hay que tenerle miedo al pueblo, hay que ser democrático de verdad".

López Obrador aseveró que no puede ser acreedor a una sanción ya que no está violando la veda electoral, "porque no estoy llamando a votar en un sentido u otro, lo que estoy haciendo en invitar a que participe la gente".

Información completa más adelante

/pn