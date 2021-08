"Ya están incluidos, en el caso de los parques, son 10 en toda la franja del Istmo y se tienen ya terrenos para ocho, sólo faltan dos", respondió a Imagen del Golfo.

En Palacio Nacional, señaló que ya se concretaron acuerdos con propietarios de la tierra, comuneros, pequeños propietarios y ejidatarios, por lo que cada parque industrial será de 500 hectáreas aproximadamente, lo que es un avance en la construcción de esta magna obra para el sureste mexicano.

Construcción del gasoducto

Sobre la posibilidad de incluir en la obra del Corredor Interoceánico un gasoducto que permita el cruce de gas interoceánico, dijo que está contemplado su construcción en la zona del Istmo para transportar este hidrocarburo.

"Nosotros tenemos que hacerlo que tenemos un excedente de gas del 40 por ciento, el gobierno anterior compró mucho gas, se hicieron acuerdos, contratos con empresas, se cometió ese error porque para hacer los gasoductos argumentaron o usaron como pretexto que se iban a construir 12 termoeléctricas y que se requería ese gas".

Dijo que, al contar con un excedente de este hidrocarburo, el Gobierno Federal debe de buscar la forma de comercializarlo.

"Por eso ese gasoducto en el Istmo, no está descartado, es parte del proyecto", indicó.

López Obrador subrayó que, debido a que se cuenta con mucho gas, "no descartamos la posibilidad de usar gas natural para el servicio doméstico"; aunque reconoció que se requieren instalaciones para que pueda ser introducido en los hogares mexicanos.

"Queremos llegar a acuerdos con las colonias, con la gente de las ciudades, porque si garantizamos que se abran las calles para que se establezcan las instalaciones y llevar el gas natural hasta las casas, hasta las unidades habitacionales y se arreglen bien las calles después, que es por lo que la gente muchas veces se opone, porque abren las zanjas y las dejan abiertas de manera muy irresponsable, si hacemos este acuerdo y se lleva el gas, se van a beneficiar muchos consumidores.", explicó.

López Obrador resaltó que el beneficio de introducir gas natural en las viviendas, además de canalizar el excedente del hidrocarburo, ayudará a que baje su costo.

"Si se introduce el gas natural en viviendas lo más que se pueda, no sólo podemos distribuir así los excedentes de gas natural que se tienen, que se están pagando y no se usa, no sólo es eso, es enderezar un entuerto, una herencia de tantas que recibimos ¿no?, por la corrupción, sino que también se va a beneficiar la gente, porque resulta más barato el utilizar ese gas", dijo.