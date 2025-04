Cada año, el 1 de mayo se alza como una jornada de conmemoración y memoria. No es solo un feriado más, sino una fecha que honra a los mártires de Chicago, aquellos trabajadores que en 1886 alzaron la voz para exigir jornadas de ocho horas.

Aunque su lucha fue violentamente reprimida, su legado se convirtió en una fecha clave para el mundo laboral. En México, desde 1913, este día ha sido símbolo de la reivindicación obrera, y fue oficialmente reconocido como día festivo en 1925.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el 1 de mayo?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el 1 de mayo es uno de los nueve días de descanso obligatorio en el país. Esto significa que ningún trabajador está obligado a laborar en esa fecha.

Sin embargo, si por necesidades del servicio se solicita su asistencia, el patrón debe ofrecer una compensación especial: el famoso "pago triple".

LFT: ¿Cuánto te deben pagar si trabajas este 1 de mayo en Veracruz?

Este pago consiste en el salario ordinario del día más el doble por haber trabajado en día feriado. En caso de incumplimiento, el patrón se arriesga a sanciones que pueden oscilar entre los 5,675 y 565,700 pesos por cada trabajador afectado.

¿El descanso se recorre? No este año

A diferencia de otros días festivos que pueden recorrerse para crear fines de semana largos, el 1 de mayo no se mueve. En 2025, cae en jueves, lo cual significa que no habrá puente, salvo que el empleador decida extender el descanso.

¿El 1 de mayo cuenta como día de vacaciones?

No. Aunque es un día de descanso oficial, no forma parte del periodo vacacional de los empleados. Así que no puede descontarse de los días a los que tienes derecho por ley.

¿Qué otras fechas son feriados oficiales según la LFT?

Además del Día del Trabajo, los feriados obligatorios en México son:

1 de enero

Primer lunes de febrero (Constitución)

Tercer lunes de marzo (natalicio de Benito Juárez)

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre (Revolución Mexicana)

25 de diciembre

Día de elecciones federales

Transmisión del Poder Ejecutivo

Ninguna nueva fecha ha sido añadida desde 1987, a pesar de las múltiples propuestas. Así que si trabajas este 1 de mayo, recuerda: tienes derechos y deben pagarte lo justo.