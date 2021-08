¿Les llegó la hora? FGR iría por Peña Nieto y Videgaray

Autoridades federales confirmaron a EL FINANCIERO que la indagatoria contra Peña y Videgaray, por diversos actos de presunta corrupción, se mantiene abierta y en vías de judicialización, como ocurrió ya con el caso de los panistas Jorge Luis Lavalle Maury y de Anaya Cortés.

Lavalle Maury, exsenador del PAN, se encuentra preso y vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, mientras que Anaya Cortés, excandidato presidencial panista, será imputado este jueves por los mismos delitos.

Con ello, Anaya sería el segundo imputado por el mismo caso, lo cual podría ocurrir en una audiencia programada para las 10 de la mañana de este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Si Anaya no se presenta, como ya lo perfiló al anunciar un autoexilio, la Fiscalía General de la República (FGR) procederá a realizar la imputación y, al señalar lo injustificado de su ausencia, solicitará al juez que se libre una orden de captura.

De acuerdo con la denuncia, el 11 de agosto de 2020, la cual se radicó en el expediente FED/SEIDF/CGI-CDMX/000865/2020, Peña y Videgaray diseñaron, operaron y lideraron una trama de corrupción.

Lozoya aseguró que "por órdenes" de Peña y Videgaray entregó sobornos por más de 500 millones de pesos a exlegisladores y líderes partidistas, a cambio de aprobar las reformas impulsadas por el gobierno de Peña Nieto, entre ellas la energética.

Lozoya señaló que para el pago de sobornos se utilizó dinero obtenido de manera ilegal. Dijo que entre quienes aportaron dichos recursos están los dueños de Odebrecht; a cambio, los propietarios de la empresa brasileña serían beneficiados con contratos del gobierno federal.

Por ahora, el único alto exservidor público detenido por este caso es Jorge Luis Lavalle, a quien se le impuso el 9 de abril pasado la prisión preventiva justificada.

El juez Marco Antonio Fuerte estimó que la FGR aportó "la suficiente evidencia" para acreditar la existencia de la red de corrupción y que había riesgo de fuga del exlegislador panista.

También están en la lista de imputados los exsenadores y actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Asimismo, los exlegisladores Ernesto Cordero y Salvador Vega; José Antonio Meade, excandidato presidencial del PRI, y los exdirectores de Pemex, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño.

Lozoya presentó su denuncia como parte del proceso que sigue para convertirse en testigo colaborador de la FGR y, con ello, evitar la cárcel, como ha ocurrido hasta ahora, por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

Fue el 6 de enero cuando la FGR anunció que iniciaría con la judicialización de la denuncia de Lozoya.

Por este caso, Lozoya –quien también sería parte de la red criminal de corrupción– no ha pisado la cárcel. En la misma situación está Rafael Caraveo, un funcionario menor y excolaborador de Lavalle Maury, quien era el encargado de recibir los sobornos para los legisladores.

Ambos han colaborado dando información, a cambio de beneficios procesales, como no pisar la cárcel y, en su momento, posible reducción de penas que les pudieran imponer.

"QUE NO HUYA COMO LADRONZUELO"

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, conminó al panista Ricardo Anaya a "enfrentar la justicia" en México y a "no huir como cualquier ladronzuelo".

El morenista aseguró que si el excandidato presidencial del PAN "es inocente, que enfrente los cargos, se hará justicia. No sabemos si ya se fue o no del país, pero tiene que cumplir ante la ley; entendemos que extraña mucho Atlanta, la casa donde vivía cuando, según él, quería ser presidente de México, pero debería enfrentar la justicia".

Al inaugurar los trabajos de la Reunión Plenaria de los diputados federales de Morena, Delgado Carrillo sostuvo que en el gobierno del presidente López Obrador "no hay perseguidos políticos, Anaya quiere compararse y piensa que es un personaje histórico; en lugar de huir tiene que enfrentar sus responsabilidades ante la ley".

También contestó los señalamientos del panista y aseguró que no hay perseguidos en el país.

COMENTARIOS DEL PANISTA "SÍ CALIENTAN", DICE AMLO

Con humor, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al panista Ricardo Anaya que "eso sí calienta", luego de que éste lo llamó "cobarde" y "mentiroso" porque el mandatario rechazó estar detrás de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

Reiteró la necesidad de que se difunda el fondo de esa investigación, basada en la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, quien lo mencionó entre los funcionarios que recibieron sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética que "ni benefició a los mexicanos, pues sólo implicó el aumento de tarifas, pero Anaya seguramente pensó que eso no se iba a saber".

"Ahora con este asunto del señor, joven todavía, Anaya, víctima, acusándome a mí. Está como para decirle: ¿Y yo por qué? Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta?, ¿pensabas que no iba a suceder nada?", cuestionó.

El mandatario insistió en que debe presentarse a declarar en el Reclusorio Norte, donde fue citado por lavado de dinero, entre otros delitos, y no optar por el exilio, como afirmó en un video el lunes.

"No hay persecución para nadie, no es mi fuerte la venganza. Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y, si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad, pero no echarme la culpa a mí y decir: ´Ya me voy´", insistió.

Ante el argumento del queretano, de que el fondo es quitarle sus derechos políticos para que no compita en 2024, el jefe del Ejecutivo resaltó que él ni siquiera está pensando en 2024.

"Como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México. Estoy preocupado, primero, ahorita porque me tengo que ir, porque hoy vamos a Córdoba", señaló.

Precisamente por no estar pensando en la sucesión, descartó pedir renuncia anticipada a los secretarios que han manifestado interés por contender por la Presidencia, como son los casos de Marcelo Ebrard y Rocío Nahle, titulares de Relaciones Exteriores y Energía, ésta última quien recién no rechazó aspirar a la contienda interna dentro de Morena.

"Puede ser, pero cuando ya estén cerca las elecciones o la elección de los candidatos, pero ahora falta todavía mucho", indicó.

HOY LA FISCALÍA IMPUTARÁ A CARLOS TREVIÑO

Carlos Treviño, exdirector de Pemex, deberá comparecer este miércoles ante un juez penal, donde será imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Autoridades judiciales confirmaron que el exfuncionario en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto fue citado por un juez de control con sede en el penal federal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La audiencia está convocada a las 14:30 horas, y en ella la FGR formalizará la acusación contra Treviño. Si el exfuncionario no se presenta, la autoridad ministerial solicitará en el acto una orden de aprehensión en su contra.

Cabe destacar que Treviño es uno de los exservidores que ha sido señalado por el también exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por presuntos actos de corrupción durante la pasada administración, en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

En su momento Treviño negó las acusaciones hechas por Lozoya y consideró que son "totalmente falsas".

"Nunca tuve que ver con las reformas estructurales. Es una pena cómo Lozoya pretende usar el criterio de oportunidad; sin embargo, el acusado es él y los señalamientos se acompañan con pruebas", señaló Treviño a través de sus redes sociales.

Hasta ahora no se sabe si la imputación que formulará la FGR en su contra está relacionada con este caso, o se trata de uno diferente. La audiencia prevista para este miércoles será a puerta cerrada.

