Lavalle se queda en prisión; juez lo vincula a proceso

Jorge Luis Lavalle fue vinculado a proceso por el caso de los presuntos sobornos que Emilio Lozoya dice haber repartido para la aprobación de la reforma energética, presuntamente procedente de Odebrecht.

Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, procesó al ex senador panista por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, luego de varias horas de audiencia que comenzó el lunes y se dio luego de que el ex senador del PAN fuera detenido el pasado viernes.

El juzgador ratificó la prisión preventiva justificada, por lo que el ex legislador se quedará internado en el centro penitenciario en lo que se resuelve la apelación, lo que podría tardar meses.

Lavalle siempre ha negado las acusaciones de Lozoya, las cuales quedaron plasmadas en una denuncia que presentó en agosto del año pasado, en la que señala principalmente al ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

"Con la certeza de que durante mi paso por el servicio público actué siempre con rectitud, me apersonaré a la carpeta de investigación para defender mi honorabilidad. Emilio Lozoya no puede probar sus dichos por la sencilla razón de que son rotundamente falsos", declaró Lavalle en agosto pasado, luego de que se difundiera públicamente la denuncia del ex director de Pemex ante la FGR.

Con información de Aristegui Noticias