Las 'mañaneras' son para temas de interés de la sociedad: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó la importancia de La Mañanera para ventilar actos de abuso de autoridad y proceder a que los culpables sean castigados.

Esto al referirse al caso de un elemento de la Guardia Nacional que golpeó a su esposa en la Ciudad de México, a quien ya se le inició un procedimiento administrativo.

Además, señaló que en la conferencia presidencial se ventilan temas de interés para la sociedad, que les ayuda a estar informados y a los servidores públicos a corregir conductas sin que haya una instrucción explicita desde Palacio Nacional.

"Podemos ventilar todo aquí, porque estos son ejemplos y es enseñanza para una sociedad mejor, porque algunos elementos de la Guardia Nacional seguramente están viendo la conferencia o se van a enterar, u otras autoridades se enteran que desde el Palacio Nacional se está hablando de estos temas y que no se permite que se comentan actos injustos de abusos de autoridad, y que si se cometen abusos se castigue a los responsables, eso también es importante", recalcó.

Indicó que en pasadas administraciones los casos de abuso de autoridad se arreglaban con buenos abogados, en el anonimato, nada se difundía en los medios de comunicación.

"Ahora suceden cosas y se entera todo el país. No es para presumir, pero La Mañanera es vista por bastante gente (...) no quiero generar celos y sentimientos, pero sí se ve mucho lo que aquí comentamos, este diálogo circular", acotó.

Al referirse al caso de servidores públicos, categórico dijo que aquellos que ejerzan violencia contra una mujer no podrán seguir laborando en el gobierno, no importa si "fue en la calle, no fue en la oficina".

"El que se le pegue a una mujer, si es un servidor público, no puede trabajar en el gobierno, así de sencillo. Es un asunto no sólo legal, es un asunto moral, ético, humano", dijo.