Landau sabía de investigación contra Cienfuegos desde que llegó a México en 2019

El embajador estadounidense en México, Christopher Landau, reveló que tuvo conocimiento sobre la investigación en contra de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, desde el primer día que llegó a nuestro país para asumir su papel diplomático en 2019.

Las declaraciones las hizo durante una conferencia virtual de la Universidad de Rice en Houston, al ser cuestionado sobre las detenciones de exfuncionarios mexicanos como Cienfuegos y el exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

"Yo conocí la acusación de Cienfuegos el año pasado, lo supe el primer día que llegué a México. Pensé: esta es una gran bomba de tiempo, y no podía ni siquiera discutirlo con mi agregado militar en la Embajada, porque es información del Gran Jurado", detalló.

"I was aware of the Cienfuegos indictment last year. I actually found out about it the 1st day I arrived in MX as Ambassador. But I couldn't even discuss it with my military attaché at the Embassy because it was Grand Jury information" the @USAmbMex said yesterday. Via @Reforma?? https://t.co/FIa0665GVg — José Díaz-Briseño (@diazbriseno) October 29, 2020

Landau dijo que la información sobre la investigación no pudo compartirla con nadie debido a que era un asunto del Gran Jurado, lo cual lo hace un tema secreto.

México manifestó profundo descontento con EU

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional este jueves, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reveló que México manifestó su "profundo descontento" con Estados Unidos porque no compartió la información de la investigación contra Cienfuegos.

"Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país", dijo.

Ebrard informó que la queja la hicieron llegar a las autoridades estadounidenses de manera verbal y escrita la semana pasad, luego de que Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles el pasado 15 de octubre.