Lamenta AMLO diariamente accidente de Línea 12 del Metro

"Yo les pido perdón todos los días y lamentó mucho estas desgracias, no como autoridad sino como persona, yo deseo que nadie sufra, esa es mi convicción, que nadie pierda la vida, lo más importante es la vida, respondió a pregunta expresa.

En la conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que su gobierno no le da la espalda al dolor humano.

PUBLICIDAD

"Sea la persona que sea que pierda la vida merece respeto y sus familiares merecen todo el cariño, todo nuestro humanismo. Lo puedo resumir en una frase: nada humano me es ajeno, desde luego que sí ofrecer disculpas, ofrecer perdón, no somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos, no le damos la espalda al dolor humano".

Noticia Relacionada Propone AMLO regreso a clases en la segunda semana de junio

Información completa más adelante

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD