Lactancia materna importante defensa ante patógenos como covid

La organización Mundial de la Salud indicó que no es necesario interrumpir la lactancia materna en caso de infección por covid-19. Según un número limitado de estudios, el virus que causa el covid-19 no se ha detectado en la leche materna lo que indica que "es seguro seguir dando el pecho, tomando las precauciones recomendadas, incluso si la madre contrae el coronavirus". De acuerdo con las pruebas de las que hasta ahora dispone la Organización Mundial de la Salud y el conocimiento de cómo funcionan las vacunas contra el covid-19, inmunizar a una madre lactante para protegerla del coronavirus no supone ningún riesgo para su hijo.