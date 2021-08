Es que debido a las cuarentenas que se tuvieron que llevar adelante, sumado al miedo en general de las personas a contagiarse el virus, casi nadie podía salir a visitar una tienda, lo que implicó que el 100% del comercio (excepto supermercados, droguerías y similares) pasó por pedidos a domicilio. Claro que existieron muchos que estaban dormidos en la arena y la ola de la pandemia los pasó por encima, en particular a los que no lograron o no tenían un plan para adaptarse a esta nueva normalidad.

Eventualmente el mundo volverá a lo que era en el pasado y las personas nuevamente se agolparán sobre las vidrieras y los interiores de las tiendas, pero algo empezó a crecer con mucha fuerza luego del coronavirus. Es la idea de la conveniencia, que muchas personas daban como algo menor en el pasado, pero que ahora empieza a crecer con mucho vigor como lo que predominará en los años a seguir: la posibilidad de conseguir lo que se busca sin demasiado esfuerzo.

De la mano de las nuevas tecnologías

Claro que todo esto no sería posible además si viviésemos en otra época, ya que la tecnología permite el acceso a internet casi desde cualquier lugar, pudiendo estar en el transporte público y al mismo tiempo comprando algo online. Esto llevó a una verdadera revolución de las empresas mexicanas, que al menos un 50% de los encuestados está señalando crecimiento récord del 100% interanual, mientras que un 2 de cada 10 reportan que sus ventas subieron un impresionante 300%.

Otra de las claves de las tecnologías, es que permiten el acceso a redes sociales desde donde se esté, por lo que estas plataformas se están convirtiendo en uno de los canales favoritos de muchos comerciantes para ofrecer sus productos. Es que en una era en la que la imagen es casi tan importante como la vida, las ventas a través de las redes es uno de los caminos más directos que existen.

Aunque hay que señalar que todo eso no sería posible si no existiese fotografía de calidad detrás de mostrar esos productos. Muchos especialistas señalan que se demandarán muchísimos fotógrafos en los años que siguen, por lo que se transformará en una de las profesiones con mejor salida en el mundo. Por suerte además en este presente de las tecnologías no hace falta ir a la universidad para aprenderla, sino que se puede realizar un curso online de fotografía y quizás encontrar una buena salida laboral.

Además, para muchos comerciantes contar con fotografía accesible en términos de costos, les puede ayudar a establecer su negocio de forma rápida y sobre todo acorde a lo que están buscando. Sobre todo cuándo pueden realizar alguno de los cursos por su cuenta y aprender a sacar las fotos que tanto necesitan.