'La intención es perjudicarme', dice AMLO sobre video de su hermano Martín

A pregunta expresa dijo que esto es un asunto que pasa de lo personal a lo político.

Negó que los 150 mil pesos que recibió su hermano Martín Jesús haya sido para financiar su campaña electoral de 2018.

"Entiendo que es un asunto personal y lo están convirtiendo en un asunto político; según la información de este video fue un trato personal entre David León y mi hermano, sin embargo, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero para mí, cosa que no es cierto", aseveró.

López Obrador dijo que este tipo de campañas son una reacción a la detención de hace unos días de Luis Cárdenas Palomino, ex alto mando de la Policía Federal, lideradas por periodistas vinculados al poder, como Carlos Loret de Mola, quien "debe estar ahora hasta preocupado, por qué se detuvo al señor Cárdenas Palomino, que aparece este en uno de los montajes que hizo Televisa, con Loret de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente, o secuestrador".

"Es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción al poder, Loret de Mola pues entonces pues ellos están metidos en muchas cosas, muy corruptos, es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años, afortunadamente no han podido con nosotros", ´recalcó.

El Presidente aseguró que, si hay delito que perseguir se abrirá una investigación para que la autoridad competente lo resuelve, y en caso de corroborarse, se aplicará un castigo, aunque sea su consanguíneo, ya que no encubrirá a nadie.

"También decir que, si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Es muy claro que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado. Entonces, independientemente de lo mediático, de lo político, pues si existen pruebas y hay un delito, hay que denunciarlo, todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de proceder de esa forma y la autoridad competente tiene que resolver si hay un delito o no lo hay".

El político tabasqueño señaló que como ya existe un video de otros de sus hermanos, Pío López Obrador, la Fiscalía General de la República o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán ser las instancias que resolver el caso, pero dijo tener la conciencia tranquila.

López Obrador resaltó que "cuando ya no me ataquen me voy a preocupar", ya que eso le haría pensar que no está generando cambios en el país.

-David León era una persona cercana a usted. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con él sobre estos videos?, le cuestionaron.

"No, no, ni siquiera con mis hermanos. A mi hermano Martín pues no lo veo desde hace cinco años", respondió.

Comentó que durante mucho tiempo se ha dedicado por completo "a la causa que defendemos y enarbolamos" para llevar beneficiar al pueblo, que es la base de la transformación que está haciendo en el país.

"Yo ya no me pertenezco", expresó.

Insistió que en asumió la Presidencia de la República con el objetivo de cambiar las cosas en el país, no para robar, mentir o traicionar al pueblo.

Sin embargo, aclaró que "puede ser que se trate de quienes iniciaron con nosotros esta lucha desde hace muchos años, pero se relajan, se echan a perder", por lo que se aplicará "la ley sin miramientos, no podemos nosotros fallarle al pueblo".

Este es el segundo video en donde se involucra a los hermanos del jefe del Ejecutivo Federal recibiendo dinero, presuntamente destinado a las campañas del 2015 y 2018, en las que comenzó a participar el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como partido político.

El primero fue difundido por Latinus la tarde del 20 de agosto de 2020, donde se observa a David León, otrora operador del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, entregar un sobre amarillo a su hermano menor, Pío López Obrador, cuya cantidad ascendía a un millón de pesos.

Ante la revelación López Obrador dijo que ese video era de 2015 y el dinero que Pío recibió "eran aportaciones que la gente para fortalecer a Morena".

"Esos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y como él mismo lo afirma, David León, contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos a mí me apoyaba la gente", aseguró en la conferencia de prensa realizada en la 14ª Base Militar en Aguascalientes.

En ese momento, el Presidente dijo tener conocimiento de esos "videos", incluso, antes de que fueran exhibidos públicamente por propia voz de David León, quien en ese entonces era el zar de las medicinas.

"Yo sabía de estos videos, desde hace como cinco o seis, porque me buscó David León una llamada donde le advertían que iban a salir estos videos y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad y ayer que salen los videos, me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo".

En esa ocasión también dijo que el propósito de la filtración de estos videos era dañar la imagen de su gobierno por su política de combate a la corrupción, cuyo ejemplo era la extradición de España a México de Emilio Lozoya Austin, en julio del 2020.

Pero aseveró: "hay aves que pasan del pantano y no se manchan, yo soy de esas, mi plumaje no se mancha".

El segundo video donde Martín Jesús López Obrador recibe dinero en la cocina de la casa de David León, se filtra a unas semanas de que se lleve a cabo la consulta ciudadana para enjunciar a los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por actos de corrupción.