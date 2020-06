La frontera con EU estará abierta para actividades esenciales: AMLO

En diálogo con medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado respecto al cierre parcial de la frontera con Estados Unidos, a lo que señaló que después de una llamada con el presidente Donald Trump, se tomó la decisión de no cerrarla de manera completa y mantenerla abierta para actividades esenciales.

"Quiero decirles que nosotros intervenimos, hablamos, me tocó hablar por teléfono con él decidimos que no se iba a cerrar la frontera, sólo limitada., y esto va a continuar así y espero que cada vez sea más la apertura en la frontera porque nos hace falta que haya normalidad, no sólo en la frontera, en todos lados".

Destacó la buena comunicación con autoridades de Estados Unidos para que cada vez haya más apertura en la frontera, debido a que es necesario, pero tomando las medidas sanitarias para evitar más efectos negativos por el COVID-19 en ambos países.

"Tenemos que seguir siendo muy responsables a la atención a la pandemia. No decir ya no hay peligro, ya no hay riesgo, no, vamos a seguir pendientes", dijo.