La corrupción se castigará y no habrá impunidad

Esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no es corrupto y en caso de que existen actos de esta índole, se "castigará y no habrá impunidad, porque no establecemos relaciones de complicidad".

"La corrupción política es lo que ha dado al traste con todo, es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay desigualdad, hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia. Por eso digo, no es epidemia, no es pandemia, es la peste más funesta que ha dañado a México", subrayó.

El Mandatario indicó que, si el gobierno logra desterrar la corrupción, se dará el renacimiento de México, "y lo vamos logrando, tan es así que

¿cuándo se había presentado una denuncia de defraudación fiscal como la que se acaba de dar a conocer?".

Señaló que la corrupción ha sido tolerada por muchos años y en ella se beneficiaban funcionarios públicos, algunos empresarios e, incluso, medios de comunicación.

"(...) no todos, porque hay empresarios muy responsables, pero como en todos los sectores hay fichitas, era la corrupción somos todos".

Subrayó que, así como se está enfrentando y atendiendo la pandemia del COVID-19, también están enfrentando la peste de la corrupción.

"Con una mano enfrentamos el coronavirus y con la otra y así, con puño cerrado, puño fuerte, a la corrupción", indicó.