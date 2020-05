Justifica IMSS compra de ventiladores al hijo de Bartlett

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), justificó la compra de ventiladores a León Bartlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, destinados a la atención de pacientes con COVID-19.

Explicó que los factores que favorecieron esta compra "(...) uno de ellos es la oportunidad, es decir, cuándo llega un ventilador, cuándo alguien ofrece que lo va a entregar y que cumpla esa fecha, en este caso se cumplieron las fechas acordadas (...) Hay otros elementos de criterios de empresas que piden adelantos, por ejemplo, anticipos, incluso hay quienes han llegado a solicitar el 100 por ciento del anticipo y sin fianza, o sea, eso no es posible, toda vez que alguien puede entonces simplemente desaparecer. En este caso no era así, no había una petición de anticipo, era simplemente el pago a partir de la entrega de los ventiladores".

Robledo Aburto manifestó que dos elementos, quizás los más importantes, que tuvieron que ver para la selección de esta empresa fueron los modelos de estos ventiladores, ya que hay unos fijos, portátiles y destinados a pacientes adultos y pediátricos, sectores que se deben contemplar en la atención médica en lo referente al coronavirus.

Asimismo, la marca de dichos ventiladores, pues en ese punto se evalúa las condiciones de mantenimiento y reparación, conocer si la empresa se encuentra establecida en el país y si ha tenido alguna relación comercial con el Instituto.

"Todos estos son los criterios que una doctora (Claudia Ramírez), como ella, que tiene especialidad justamente en administración hospitalaria valoró a la hora de hacer esta petición", puntualizó.

Indicó que a pesar de que hubo una opción para adquirir ventiladores más baratos, de la marca se sabía poco y solicitaba un 50 por ciento de anticipo.

"Todo esto configura un elemento de decisión a quienes hoy están al frente de las representaciones y que tienen que tomar decisiones a partir de algo llamado factor vida, que es lo que puede servir para poder atender. Pero es un tema que, como usted ha mencionado, la Función Pública hizo el requerimiento y se le va a contestar a cabalidad en los plazos establecidos.", dijo

Insistió en que todo lo referente a esta compra está transparentado a través de Compranet.