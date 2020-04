Juntos por la Salud busca proteger a médicos del Covid-19

El canciller Marcelo Ebrard presentó avances de la iniciativa "Juntos por la Salud" donde gobierno, empresas e instituciones académicas y bancarias cierran filas para apoyar a los profesionales de la salud de las instituciones públicas como el IMSS, Issste, el Insabi y secretarías de salud estatales que están haciendo frente a la pandemia del COVID-19.

El apoyo va en el sentido de dotarlos de equipos de protección, así como de servicios de hospedaje, transporte y agua potable.

Destacó que "gracias a esta iniciativa, a esta fecha, se han reunido 900 millones de pesos, se van a distribuir kits en 24 estados, están incluidos 51 hospitales".

Debido a la gran participación se han podido recaudar para equipo de protección, además informó que se distribuirán 340 mil kits para personal de salud en 24 estados de la República.

Héctor Valle Mesto, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), comentó que el objetivo de esta iniciativa es conjuntar esfuerzos de organizaciones y la academia para apoyar a la gente que está en el frente de batalla en los hospitales del país.

Germán Enrique Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que ante este nuevo virus no hay inmunidad previa, no hay vacuna y no hay tratamiento por lo que es necesario proteger a los profesionales de la salud y seguir las recomendaciones de higiene y el distanciamiento social para disminuir el número de contagios y, por ende, el número pérdidas humanas.

Guillermo Torre, rector del Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey (TecSalud), enfatizó que proteger a todo el personal de salud es la prioridad, por lo que este tipo de iniciativas toman relevancia ya que buscan nuevas formas de evitar contagios y desarrollar protocolos de tratamiento.

Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director de BBVA Bancomer, comentó que se logró una sinergia nacional empresarios y académicos logrando 27 comités estatales que a su vez adoptarán un hospital.

Entre los participantes se encuentran la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), la Facultad de Medicina de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Fundación BBVA Bancomer.