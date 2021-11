Juez de control otorga a Lozoya ampliación de un mes para presentar pruebas

El Juez federal Artemio Zúñiga Mendoza otorgó un plazo de 30 días a Emilio Lozoya , para el cierre de la investigación complementaria en el caso del ex director de Petróleos Mexicanos ( Pemex ) y revisará las medidas cautelares otorgadas al ex funcionario.

Esta mañana, Lozoya Austin compareció presencialmente ante el juez en el Reclusorio Norte donde fijó un plazo que concluye el próximo 3 de diciembre.

La decisión se sustenta "en los derechos a la defensa y debido proceso", señaló un reporte del Poder Judicial.

En estos momentos la audiencia continúa para revisar la medida cautelar de Lozoya, que hasta el momento había sido la prohibición de salir de la Ciudad de México y del país, así como la colocación de un brazalete para su localización permanente.

Emilio Lozoya no ha conseguido el criterio de oportunidad para evitar ir a prisión por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, pese haber otorgado información que propició que se procese al ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, y que se busque imputar al ex candidato presidencial Ricardo Anaya, entre otros, por los mencionados ilícitos.

El próximo 19 de noviembre también está programada la audiencia del caso Agronitrogenados, asunto donde Emilio Lozoya ha intentado alcanzar un acuerdo reparatorio, al igual que lo hizo el coacusado ex presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, quien logró salir de prisión para enfrentar su proceso en libertad, tras comprometerse a reparar el daño causado.