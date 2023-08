Es una farsa; Jorge Luis Preciado arremete contra frente opositor (+Video)

El panista Jorge Luis Preciado adelantó en conferencia de prensa que renunciará a su militancia este instituto político, acusando que el proceso interno que se realiza para elegir al candidato opositor para 2024 no se trata más que de una farsa.

"El proceso en el que estoy participando se ha convertido en absolutamente una farsa", sentenció el político, quien en días pasados aseguró haber logrado las firmas que requería la primera etapa del proceso interno.

Sin embargo, afirma que la empresa encargada de certificar esto, no lo hizo; "la empresa me contestó que no me pueden dar información porque yo no los contraté y solo a los partidos que los contrataron, PRI, PAN, PRD, les pueden entregar la información".

En ese sentido, lamentó que ni en el Partido Acción Nacional le hayan podido dar una explicación respecto a lo ocurrido, por lo cual ya se está analizando la posibilidad de presentar un juicio de protección de derechos ciudadanos si no hay una respuesta.

Proceso interno ya está arreglado

Jorge Luis Preciado acusó también que el proceso de selección del candidato o candidata de la oposición solo es una simulación, pues ya estaría sentenciado que Xóchitl Gálvez será la abanderada por el PRI-PAN-PRD.

Incluso se aventuró a decir quiénes serán los elegidos en la primera etapa:

Tres del PAN ( Xóchitl Gálvez , Santiago Creel y Francisco García Cabeza de Vaca)

( , Santiago Creel y Francisco García Cabeza de Vaca) Dos por el PRI (Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid)

(Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid) Solo uno del PRD (Silvano Aureoles)

Por ello, y afirmando que ya ´todo está acordado, firmado y sellado´, será el martes 08 de agosto que acudirá a presentar su renuncia como militante de Acción Nacional.

Y aunque dijo no estar en contra de ninguno de los aspirantes por la oposición, dijo estar en desacuerdo con la decisión tomada por las dirigencias nacionales de los tres partidos, y que por este tipo de decisiones han perdido incluso gubernaturas.

Al momento de esta publicación, Alejandro Moreno, dirigente del PRI; Marko Cortés, líder del PAN y Jesús Zambrano, del PRD, no se han pronunciado sobre los dichos de Jorge Luis Preciado.