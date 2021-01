Iría FGR a juicio con EU por caso Cienfuegos si es necesario

México se irá a juicio, de ser necesario, con las autoridades estadounidenses por el caso de Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó este martes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

"Le acabamos de noticias a Estados Unidos el no ejercicio para que hagan lo que tienen que hacer (...). No es el final (...). Ya le comuniqué a EU, a la DEA, que ahí está su expediente y que ellos tienen todo el derecho de irse a defender. Vamos a ir a juicio y no solo lo vamos a llevar en México, se llevará en carácter internacional porque esto es un linchamiento", dijo en entrevista para Grupo Fórmula.

Destacó que en el procedimiento se establecerán los detalles sobre la investigación.

Gertz Manero reiteró que fueron las autoridades estadounidenses quienes dejaron en libertad al general.

"Ellos lo pusieron en libertad, lo consideraron inocente, le retiraron los cargos", aseveró.

Con información de El Financiero