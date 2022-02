invita_amlo_a_participar_en_comicios_electorales

El presidente Andrés Manuel López Obrador , invitó a la población a que "participe libremente" en los comicios electorales que se llevarán a cabo el próximo 5 de junio, en seis estados del país, ya que los programas sociales no están condicionados para favorecer a Morena .

"No va haber represalia para nadie (...) Nosotros respetamos el derecho a disentir, la libertar de la manifestación de las ideas, somos incapaces de amenazar a nadie, si luchamos contra eso desde hace años, porque amenazaban a la gente de que tenía que votar por un partido, sino les quitaban los programas sociales (...) ¿cómo nosotros vamos a actuar así?".

Megaproyectos próximos a inaugurarse

López Obrador aprovechó para decir que la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya, se dará en las fechas estipuladas. Además, insistió en que su administración no dejará obras inconclusas.

"Si termino mi mandato me he propuesto no dejar obras inconclusas (...) Tenemos que terminar las obras que tenemos en proceso".

