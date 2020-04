Inviable levantar cuarentena si no se cumple #QuédateEnCasa

Para evitar que la epidemia por el Covid-19 se desborde y colapse los sistemas de salud en el país, se prevé que la Jornada Nacional de Sana Distancia se amplíe hasta el 30 de mayo en los lugares con un nivel de contagios mayor, mientras que en prácticamente mil municipios, las restricciones concluirán 15 días antes porque los enfermos son mínimos o bien no existen afectados.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ambos escenarios serán posibles, siempre y cuando la población respete las medidas de aislamiento y distanciamiento social en los días por venir.

De lo contrario, las proyecciones hechas por los expertos sanitarios y que serán sometidas a escrutinio del Consejo de Salubridad General en las próximas horas, podrían modificarse si las personas incrementan su movilidad y bajan la guardia en las medidas de higiene.

"Por eso hago este llamado a todo el pueblo a que nos sigan apoyando, esto es lo mejor. No es una conjetura, no es una ocurrencia, es la recomendación de un grupo de expertos, de especialistas, de científicos y, lo más importante, es la salud, es la vida", enfatizó el titular del Ejecutivo federal al adelantar que el próximo martes 21 de abril se darán detalles de lo que ocurrirá con el ciclo escolar vigente.

En tanto, el subsecretario resaltó que sería inviable levantar la cuarentena si no se cumple lo que se proyecta.

"Los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo y en todos los casos el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada, de una manera organizada, las actividades económicas sociales y de la vida pública (..) Las regiones del país donde no se cumplan las medidas no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la trasmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable, que se levanten las medidas".