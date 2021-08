¿investiga_la_fgr_a_ricardo_anaya?_esto_es_lo_que_sabemos

A través de sus redes sociales, el ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya , acusó a Andrés Manuel López Obrador de orquestar una persecución política en su contra, basada en señalamientos hechos por Emilio ´L´, ex director de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto.

"Con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines, o sea, López Obrador me quiere fregar a la mala, le estorbo para sus planes de sucesión en 2024".

Noticia Relacionada Siguen las carencias en ISSSTE Orizaba, acusa SNTE

El también ex panista afirmó que "desde palacio nacional", se ordenó a la Fiscalía General de la República armar un expediente, el cual –dijo- no fue presentado en su momento porque estaba mal elaborado.

Ante esta situación, Ricardo Anaya anunció que se ausentaría "por un tiempo" para recabar todas las pruebas que demuestren su inocencia; "por ahora no hay de otra porque si me dejo, me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años".

Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 21, 2021

Que no huya y lo enfrente: Obrador

Por su parte, en un breve mensaje en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió y negó que exista una persecución contra Ricardo Anaya.

"Si lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya", escribió.

Además, recordó que la venganza "no es su fuerte" y que a diferencia de gobiernos pasados "ya no hay presos políticos, solo políticos presos".