Inversionistas confían en México porque hay Estado de Derecho, asegura AMLO

Durante La Mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los inversionistas confían en México porque saben que existe un Estado de Derecho., por eso la apreciación del peso mexicano en las últimas cuatro semanas.

"Los inversionistas saben dónde hay riesgos, saben si hay Estado de Derecho o no, saben si domina o no el influyentismo, saben si el gobierno es responsable o no".

Dijo que años atrás las empresas pagaban un millón de pesos para conseguir una cita o ser recibido por un alto funcionario para hacer algún negocio,

"Esto ya no sucede, es por ello que hay confianza en México, por parte de los inversionistas, no hay problemas de devaluación y no se tiene control corporativo de sindicatos. En el pasado se practicaba una política facciosa, que atacaba a los sindicatos, un ejemplo de ello, es el SME", expresó.

El Mandatario aseguró que otro factor que influirá en la llegada de inversión extranjera a México será el T-MEC, lo que a su vez ayudará a reactivar la recuperación de la economía nacional.

"Esto va a ayudar mucho a los estados del norte, va a reactivarse la economía, toda la producción de exportación con el tratado tiene mucho futuro", puntualizó.

López Obrador dijo tener indicios de que en breve se reactive el turismo, dado que la pandemia va a la baja pues en las últimas fechas ha bajado el número de decesos por Covid-19, sobre todo, en estados como Baja California Sur y en Quintana Roo, debido a que son de las regiones turísticas más importantes del país.

Adelantó que están definiendo proyectos en los que el sector privado pueda invertir con el propósito de reactivar el turismo, la afluencia de visitantes y, por ende, se generen empleos en otras zonas turísticas.