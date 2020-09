Inversión extranjera no deberá afectar el interés general: AMLO

"Coincidimos de que sí debe de permitirse y garantizarse la inversión extranjera en el sector energético, siempre y cuando no se afecte el interés general, no se perjudique la hacienda pública, no haya destrucción de nuestro territorio, contaminación", así se pronunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina.

Señaló que coincide plenamente con este planteamiento que hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y que es derivado un permiso que están solicitando para que se exporte gas desde Baja California a Asia, el cual está siendo analizado por nuestro gobierno.

"Es una empresa, Sentra, que quiere este permiso y estamos nosotros analizando la situación, porque esta misma empresa y otras pero que tienen alguna sociedad fueron también las que vendieron gas a la Comisión Federal Electricidad con los gasoductos, y resulta que ese gas que se compró no va a tener uso", precisó.

Explicó que fue un mal negocio para el gobierno, no así para las empresas particulares, entonces ahora se busca un acuerdo para que ese gas que se tiene de más, y no va a ser utilizado, pero que sí se va a pagar, puedan comercializarlo en Asia y de esta forma se reduzcan los costos y se apoye a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Nosotros estamos viendo que se hagan buenos negocios públicos. No es impedir que haya inversión y se instalen empresas en el país, sino que lo que se acuerde siempre beneficie a México", comentó.